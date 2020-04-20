В мэрии Казани назвали районы города, в которых зарегистрировано наибольшее число безработных. Это Советский район - 1131 человек, Ново-Савиновском - 1125 человек и Приволжский - 919 безработных. В целом, по данным пресс-службы городского руководства, уровень регистрируемой безработицы составил 0,81% от численности рабочей силы.

На сегодняшний день в Центре занятости населения Казани в качестве безработных зарегистрировано 5218 человек, 1260 из них прибавились с начала апреля. Данные показатели, по словам и.о директора Центра занятости Гульнары Филлиповой, находятся в пределах прогнозных значений. При этом на 20 апреля в Казани открыто порядка 15 тысяч вакансий, отмечают в мэрии.