В Казани 9 новых подтвержденных заболевших коронавирусной инфекцией.
Всего Татарстане подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции: 12 человек имели близкие контакты с заболевшими, 4 случая – завозные. 5 пациентов госпитализированы, 11 получают лечение на дому.
По возрастным группам:
- До 18 лет – 3
- От 18 до 30 – 1
- От 30 до 50 – 6
- От 50 до 60 – 4
- От 60 до 70 – 1
- От 70 до 80 – 1
Свод по городам:⠀
- Казань – 9⠀
- Набережные Челны – 4⠀
- Азнакаевский район – 1⠀
- Агрызский район – 1⠀
- Тукаевский район – 1⠀
На 18 апреля в республике зарегистрировано 160 случаев COVID-19. Всего по Российской Федерации – 36 793 случая.
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