В Казани 9 новых подтвержденных заболевших коронавирусной инфекцией.

Всего Татарстане подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции: 12 человек имели близкие контакты с заболевшими, 4 случая – завозные. 5 пациентов госпитализированы, 11 получают лечение на дому.

По возрастным группам:

До 18 лет – 3 От 18 до 30 – 1 От 30 до 50 – 6 От 50 до 60 – 4 От 60 до 70 – 1 От 70 до 80 – 1

Свод по городам:⠀

Казань – 9⠀ Набережные Челны – 4⠀ Азнакаевский район – 1⠀ Агрызский район – 1⠀ Тукаевский район – 1⠀

На 18 апреля в республике зарегистрировано 160 случаев COVID-19. Всего по Российской Федерации – 36 793 случая.