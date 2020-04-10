В Казани к 1 сентября планируют открыть две новые школы. Их строят даже во время самоизоляции

Общеобразовательную школу на улице Назиба Жиганова и полилингвальный комплекс на Бондаренко планируют достроить к 1 сентября 2020 года.

Как рассказали в Минстрое РТ, на улице Жиганова в школе идут отделочные работы, в школе будет большой спортивный зал, разделенный на две части, просторная столовая, 25-метровый бассейн для старших и бассейн поменьше для начальных классов. Учиться здесь смогут 1224 ребенка.

Полилингвальный комплекс на Бондаренко готов на 70%, на строительстве заняты 316 человек. Как заверили в Минстрое, на обоих объектах соблюдаются требования безопасности и рекомендации Роспотребнадзора. Сотрудникам предоставляют антисептики для рук, следят за тем, чтобы строители носили маски, проводят дезинфекцию.