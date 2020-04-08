«Попрыгайте с ребенком под музыку»: казанский психолог рассказал, как не сойти с ума на самоизоляции

Жители России уже несколько недель живут в особом режиме, находясь постоянно в 4 стенах. В Татарстане режим самоизоляции из-за коронавируса установили до улучшения эпидемиологической обстановки. Пока неизвестно, как долго он продлится.

Замкнутое пространство и дни, похожие друг на друга, как близнецы, способны вызвать депрессию у любого. Чтобы не сойти с ума на самоизоляции, люди начали придумывать для себя разные необычные занятия. Все это рано или поздно попадает в Интернет.

Так, в одном из казанских дворов жители включили музыку, а соседи поддержали любителя громкой музыки световыми эффектами. На видеоролике, опубликованном в Инстаграме о казанских ЧП и ДТП, можно увидеть, как случайные прохожие пустились в пляс, услышав льющуюся из окон дома композицию.

А в другом казанском дворе один из жителей города включил на полную громкость отрывок из фильма "Я-легенда", где главный герой призывает оставшихся в живых людей прийти к нему за помощью и кровом.

Согласно опросу, проведенному в сообществе ProKazan.ru Вконтакте, примерно половина опрошенных казанцев уже устала от самоизоляции.

Семейный психолог Катерина Жукова в интервью ProKazan.ru рассказала, как принять домашний режим, чем занять детей и почему ссориться - не так уж плохо.

- Катерина, скажите, как одиночество влияет на наше сознание? Каковы последствия социальной изоляции?

- Для начала хочу уточнить, что не всем людям жизненно необходимо большую часть времени находиться в обществе. Конечно, вынужденное одиночество негативно сказывается на психоэмоциональном фоне, но сейчас существует огромное количество социальных сетей, которые могут помочь легче пережить этот период.

Если вы интроверт, то, скорее всего, с введением режима самоизоляции для вас мало что изменилось. Возможно, даже работа стала более комфортной с переходом на удалённый доступ.

Экстравертами изоляция переживается сложнее. Здесь снова на помощь приходят соц.сети. Благодаря им люди могут поддерживать привычное ощущение "присутствия", когда вы просматриваете сторис друзей в течение дня или создаёте видеоконференцию за ужином.

- Почему самоизоляция многими воспринимается так болезненно?

- Прежде всего, потому что самоизоляция нарушает привычный жизненный уклад. Если раньше можно было в любой момент поехать в магазин, в гости, выйти прогуляться, то сейчас это невозможно. Любые вынужденные ограничения вызывают стресс и протест, это совершенно нормально.

- Вредно ли одиночество? Можно ли от одиночества заболеть?

- Если человек остро переживает одиночество, то, безусловно, он может заболеть. В целом, одинокие люди и те, кто имеет семью, болеют примерно одинаково. Но все зависит от характера человека. Для кого-то время, проведённое наедине с собой, станет полезным, ведь можно отдохнуть от быстрого темпа нашей жизни и немного замедлиться. За время, проведённое дома, можно выработать в себе здоровые привычки, спать, сколько требует организм, завтракать, даже делать зарядку, если это улучшает самочувствие. Ведь утром перед работой не всегда находишь время на все, что хотелось бы успеть.

- Катерина, как человеку продуктивно работать из дома, находясь на самоизоляции? Многие ленятся, отвлекаются, находясь в домашней обстановке.

- Перестроиться на новый режим тяжело. Для начала постарайтесь читать меньше новостей, если они повышают вашу тревожность и заставляют нервничать. Чтобы напомнить себе о том, что это не отпуск и не затянувшиеся выходные, желательно составить режим дня. Включить в него привычные моменты. Например, если пьёте кофе перед тем, как поехать на работу, то пейте, если в середине рабочего дня у вас часовой перерыв на обед или болтовню с коллегами, то обедайте и звоните кому-то из друзей. Очень важно разделить пространство, если есть возможность на время изоляции определить одну из комнат под кабинет, отлично. Если нет такой возможности, то не валяйтесь на диване, а садитесь работать за стол. Старайтесь менять одежду с домашней на ту, в которой пошли бы на работу. Это не обязательно должен быть деловой костюм, но важно выглядеть не так, как дома. Если хочется накраситься, сделать укладку, то делайте это. Создайте несложный для вас ритуал переключения с расслабленной домашней обстановки на рабочую, это поможет сохранить границы и успешно совмещать все дела в ограниченном пространстве

- А если человек живет не один, а имеет большую семью, то как облегчить жизнь на карантине себе и своим родным?

- Для большой семьи так же очень важно разграничить пространство. Конечно же, идеальный вариант, когда у каждого есть своя комната. Если нет, то стоит подумать, как спланировать дела так, чтобы у каждого члена семьи была возможность побыть наедине с собой.

С детьми сразу стоит обсудить новые домашние правила, например, папа теперь работает из дома и, если дверь к нему в комнату закрыта, нельзя заходить ни под каким предлогом. То, что вся семья проводит много времени дома подразумевает огромное количество готовки, чаепитий и мытья посуды. Просите детей о помощи по дому. Просите сделать что-нибудь несложное. Научите их своим быстрым лайфхакам для поддержания чистоты в доме, если таковые есть.

- Чем занять ребенка, пока работаешь из дома?

- Родные могут помочь вам и на расстоянии. Если ваш ребёнок любит слушать сказки, стишки, песенки, договоритесь о звонке кому-то из близких по видеосвязи. Если он хочет посмотреть мультики, вы можете их включить, пока делаете необходимые дела. Пару часов в день мультики смотреть можно и даже нужно, если это сохраняет душевное равновесие родителей.

Чтобы помочь детям сбросить напряжение, совместно придумайте танец или просто весело попрыгайте с ним под любую музыку, которая нравится.

Соблюдение режима дня особенно важно для детей, которые посещают садик. Старайтесь укладывать и кормить ребёнка по привычном расписанию, это снизит тревожность. Во время дневного сна ребёнка тоже отдыхайте, расслабляйтесь. Дела лучше перенести на время его бодрствования, если это возможно. Главное, не пытайтесь успеть все на свете, не равняйтесь ни на кого, создайте свой собственный удобный для всей семьи ритм.

- Как избежать конфликтов в замкнутом пространстве?

- Попытайтесь минимизировать контакты с близкими, когда вы на взводе и чувствуете, что дело идёт к конфликту. Не нужно думать, что, если избежать ссоры не получилось, это плохо, эмоции необходимо куда-то выплескивать, но лучше искать другие способы.

Хотя в Татарстане новых случаев COVID-19 за минувшие сутки не зафиксировано, вирус продолжает шествие по стране. Так, за последние сутки в России подтверждены 1175 случаев новой коронавирусной инфекции в 56 регионах страны.