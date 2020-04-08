В России продолжает расти число заболевших COVID-19. За сутки выявили более тысячи новых случаев

За последние сутки в России подтверждены 1175 случаев новой коронавирусной инфекции в 56 регионах страны. Всего зарегистрировано 8672 заболевших в 82 регионах. В Татарстане новых случаев COVID-19 за минувшие сутки не зафиксировано.

Число выписанных пациентов увеличилось до 580 человек, за сутки выздоровело 86 человек: Москва - 48, Краснодарский край -6, Нижегородская область - 5, Свердловская область – 3, Московская область -3, Чеченская республика – 3, Ставропольский край – 3, Республика Татарстан – 2, Республика Калмыкия – 2, Севастополь -2, Ленинградская область -1, Красноярский край -1, Пермский край -1, Кабардино-Балкарская республика – 1, Калининградская область – 1, Ханты-Мансийский АО – 1, Липецкая область – 1, Волгоградская область -1, Мурманская область - 1.

Также за сутки зафиксировано 5 летальных случаев: 2 в Московской области, 1 в Республике Северная Осетия, 1 в Иркутской области, 1 в Хабаровском крае. За весь период в России от коронавируса скончалось 63 человека, сообщают в оперштабе по борьбе с COVID-19.