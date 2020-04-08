В Казани на улице нашли свалку архивных документов крупного банка

В Казани на улице обнаружили свалку архивных банковских документов, сообщают в Минэкологии РТ.

Навалы мусора вдоль гаражей по улице Камиля Якуба обнаружили инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Площадь захламления составила более 100 квадратных метров. Установлено, что найденные материалы являются архивными документами одного из крупных российских банков.

Заведено административное расследование по ст.8.2 ч.1 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».