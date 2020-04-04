В Кукморском районе из-за подъема Вятки вода подошла к домам

Сегодня в 9 утра в МЧС РТ поступило сообщение о подтоплении в связи с подъемом воды в Вятке приусадебных участков в Лубянах Кукморского района.

В зоне подтопления находятся 5 приусадебных участков, 5 домовладений, в которых проживает 14 человек, из них 2 детей. По данным МЧС, это следующие адреса:

ул. Островная, 1 (5 человек, из них 2 детей) - приусадебный участок подтоплен, до дома 5 м;

ул. Островная, 2 (2 человека, детей нет) - приусадебный участок подтоплен, вода у дома;

ул. Островная,15 (2 человека, детей нет) - до дома 15 м, приусадебный участок подтоплен;

ул. Островная,17 (1 человек, детей нет) - до дома 3 м, приусадебный участок подтоплен;

ул. Заречная, 2 (2 человека, детей нет) - приусадебный участок подтоплен, вода у бани.

При дальнейшем повышении уровня воды в зону подтопления могут попасть 9 частных домовладений по ул. Островная, в которых проживает 34 человека, из них 7 детей.

ул. Островная, 5 (4 человека, из них 1 ребенок) - до дома 10 м;

ул. Островная,7 (1 человек) - до дома 10 м;

ул. Островная,18 (1 человек) - до дома 18 м;

ул. Островная,16 (3 человека, детей нет) - до дома 20 м;

ул. Островная,14 (7 человек, из них 3 детей) - до дома 20 м;

ул. Островная,12 (7 человек, из них 2 детей) - до дома 20 м;

ул. Островная,8 (2 человека, детей нет) - до дома 10 м;

ул. Островная,10 (5 человек, из них 1 ребенок) - до дома 10 м;

ул. Островная, 6 (4 человека, детей нет) - до дома 10 м.

Всего в зону подтопления попадает 14 домовладений, в которых проживает 46 человек, из них 9 детей.

Проезд в зону возможного подтопления не прерывается. Для обеспечения контроля за гидрологической обстановкой в н.п. Лубяны задействованы 2 временных водомерных поста на реках Лубянка и Вятка. Наблюдение на гидропостах ведётся каждые 2 часа. Проведен подворовый обход населения, розданы памятки.

На случай подтопления подготовлены 3 лодки, проверена работа РСУ для экстренного оповещения населения. Организовано дежурство сотрудников сельского поселения. В случае необходимости будет развернуто два пункта временного размещения на базе дома культуры и средней школы. Общая вместимость пунктов - 600 человек.

Также с целью снижения напряженной обстановки на Волжско-Камском каскаде водохранилищ на территории Республики Татарстан на имя Премьер-министра Республики Татарстан 2 апреля 2020 года направлено письмо с обращением инициировать внесение изменений в работу Волжско-Камского каскада водохранилищ.