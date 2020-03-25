В России за сутки коронавирус нашли у 163 человек, 8 случаев - в Приволжском федеральном округе

За минувшие сутки в России обнаружено 163 подтвержденных случая коронавирусной инфекции в 20 регионах. Общее число заболевших COVID-19 на 25 марта составляет 658 человек, случаи выявлены в 55 регионах, число выписанных пациентов выросло до 29.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, по выздоровлению выписано пять человек в Москве, один человек в Нижнем Новгороде и один в Калининграде. Летальных исходов не зафиксировано.

Среди выявленных за последние сутки случаев три отмечено в Оренбургской области, два - в Пермском крае, по одному - В Башкирии, Пензенской и Нижегородской областях.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

В Татарстане за последние сутки новых случаев не выявлено, число зараженных на сегодняшний день составляет семь человек.