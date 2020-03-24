В Москве опровергли смерть пожилой пациентки от коронавируса

Департамент здравоохранения Москвы выступил с опровержением по факту сообщений в СМИ о смерти пациентки с коронавирусом.

Женщина поступила в больницу в Коммунарке из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны. Однако пенсионерка имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания, сообщают в Департаменте здравоохранения.

Результат анализа у умершей, выполненный прижизненно, на новую коронавирусную инфекцию - отрицательный.

Напомним, что по состоянию на 23 марта в России зарегистрировано 438 заболевших COVID-19, ни одной смерти от вируса не отмечено. В Минздраве РФ уже дали прогноз о времени спада коронавирусной инфекции.