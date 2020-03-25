Владимир Путин объявил о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам по поводу пандемии коронавируса заявил о переносе дня голосования по поправкам в Конституцию.

"Вы знаете, насколько серьезно я отношусь к голосованию по конституционным поправкам. И, конечно, я буду просить вас прийти и высказать свое мнение по данному вопросу. Однако приоритетом является жизнь и здоровье людей. Поэтому предлагаю перенести голосование на более позднюю дату", - отметил Путин.

Новую дату голосования определят специалисты, которые будут оценивать ситуацию с коронавирусом и определять, когда голосование будет безопасным.

Напомним, ранее голосование было назначено на 22 апреля, этот день был объявлен выходным.

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