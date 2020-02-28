Россиянам объяснили, какую зарплату они получат в день голосования по поправкам в Конституцию

Председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков разъяснил, как будет оплачиваться выходной 22 апреля. В этот день в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Для тех, кто работает на окладе, в системе оплаты ничего не изменится, заявил Шмаков изданию Life. Те же граждане, кто трудится сдельно, за этот день заработную плату не получат.

Напомним, что дата голосования была одобрена президентом РФ Владимиром Путиным 26 февраля, в ходе встречи с рабочей группой по поправкам. Организация голосования возложена на ЦИК, о том, как будет проходить процесс, не сообщается.