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Фото glavnovosti.com

Россиянам объяснили, какую зарплату они получат в день голосования по поправкам в Конституцию

Cегодня, 14:20 132 1 Автор: prokazan.ru

Председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков разъяснил, как будет оплачиваться выходной 22 апреля. В этот день в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. 

Для тех, кто работает на окладе, в системе оплаты ничего не изменится, заявил Шмаков изданию Life. Те же граждане, кто трудится сдельно, за этот день заработную плату не получат. 

Напомним, что дата голосования была одобрена президентом РФ Владимиром Путиным 26 февраля, в ходе встречи с рабочей группой по поправкам. Организация голосования возложена на ЦИК, о том, как будет проходить процесс, не сообщается.

 

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комментарии

Горожанин
0
28 февраля 2020
15:20
То есть , кто работает на складе сдельно ,тот них ничего не получит? Здрасьте приплыли. Можно ничего не объяснять ,нас опять .... . Хм.

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