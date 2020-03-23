Депутат Госдумы предложили снизить цены на бензин в России

Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить цены на топливо на российских автозаправках. Инициатива продиктована падением стоимости нефти на международных рынках.

"Я понимаю, что корреляция цены топлива на заправках и сырья, которое продается на биржах, это разные истории. Но все-таки можно вникнуть в этот вопрос и сократить стоимость топлива для населения на автозаправках страны", - цитируют Шеремета РИА Новости.

По мнению депутата, снижение цен на топливо может стать одним из элементов социальной поддержки населения и привести к снижению цен на продукты за счет уменьшения затрат на транспортную логистику.