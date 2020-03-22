В Татарстане запретили все развлекательные мероприятия после 22 часов

В Татарстане ввели запрет на все развлекательные мероприятия в ночное время. Согласно постановлению Кабмина РТ, запрет действует с 22 до 6 часов. Также в постановлении указано: в заведениях недопустимо курение кальянов. Кроме того, указанный документ запрещает в республике все мероприятия численностью более 20 человек.

Постановление касается и ситуации с продуктовыми магазинами и аптеками. Оно обязывает Минпромторг РТ разработать механизм обеспечения магазинов товарами первой необходимости, а Минздрав - обеспечить готовность медучреждений республики к приему больных с симптомами коронавируса, а также снабдить больницы неснижаемым запасом противовирусных препаратов, дезинфекторов и средств индивидуальной защиты.

Напомним, ранее Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как правильно сидеть на карантине.