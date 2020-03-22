В Татарстане запретили мероприятия численностью больше 20 человек

Власти Татарстана усилили меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Согласно документу, под запрет попадает проведение любых мероприятий с числом участников более 20 человек. При невозможности отмены или переноса спортивных событий они должны быть проведены без зрителей.

Работодателям также напоминают об отмене заграничных командировок, в случае невозможности - после возвращения из-за рубежа не допускать к работе и отправить на карантин сотрудников на 14 дней. То же касается граждан, выезжавших за границу по личным вопросам и на отдых.

Напомним, что по состоянию на вечер 21 марта в Татарстане COVID-19 заболело шесть человек, пятеро были выявлены за последние сутки.