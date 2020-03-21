Минниханов поручил подчиненным вести прием граждан в штатном режиме

Президент Татарстана Рустам Минниханов на субботней планерке поручил представителям министерств и ведомств продолжать прием граждан в штатном режиме.

«Нигде не должно быть такого, что бы гражданин нашей республики не смог обратиться в орган государственной власти. Ослабление работы в связи с особой санитарно-эпидемиологической ситуацией – не допустимо», - отметил глава региона.

Минниханов также призвал руководителей на местах лично посещать магазины и аптеки, чтобы контролировать наличие товаров и его стоимость.

Напомним, на сегодняшний день в республике один подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Сегодня стало известно, что после завершения весенних каникул школы региона с 1 апреля перейдут на дистанционное обучение.