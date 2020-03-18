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Фото скриншот с видеозаписи

Врачи Казани приняли участие во флешмобе по мытью рук

Cегодня, 16:32 64 2 Автор: prokazan.ru
Врачи и медсестры показали, как это делать правильно
Сотрудники Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана приняли участие во флешмобе по мытью рук. Они поддержали идею американской певицы Глории Гейнор. Сотрудники РКБ опубликовали видео на официальной странице в Instagram медучреждения, на котором показали, как правильно мыть руки. И сделали они это под песню I Will Survive. Пост подписали следующим образом: «Коронавирус, берегись!». Медицинские сотрудники продемонстрировали, что мытье рук после посещения общественного транспорта, мест массового скопления людей и до еды – это лучшее оружие по профилактике болезни.

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комментарии

Горожанин
0
18 марта 2020
17:45
Если бы болезнь зависела только от мытья рук.....
Горожанин
0
18 марта 2020
18:35
Вечно какую то ...ради пиара.

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