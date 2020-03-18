Врачи Казани приняли участие во флешмобе по мытью рук
Cегодня, 16:32 64 2
Врачи и медсестры показали, как это делать правильно
Сотрудники Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана приняли участие во флешмобе по мытью рук. Они поддержали идею американской певицы Глории Гейнор. Сотрудники РКБ опубликовали видео на официальной странице в Instagram медучреждения, на котором показали, как правильно мыть руки. И сделали они это под песню I Will Survive. Пост подписали следующим образом: «Коронавирус, берегись!». Медицинские сотрудники продемонстрировали, что мытье рук после посещения общественного транспорта, мест массового скопления людей и до еды – это лучшее оружие по профилактике болезни.
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В Минздраве РТ опровергли информацию о выписке пассажиров Diamond Princess из больницы Казани
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Об экстренной посадке в Казани самолета, в котором у мужчины случился приступ, попросила косметолог
В Казани экстренно сел самолет, летевший из Челябинска в Москву
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Жители казанского ЖК два месяца не могут попасть к педиатру. Врач уволился еще в декабре
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