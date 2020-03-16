В Казани из-за малых рек может подтопить несколько жилмассивов

В Казани может подтопить жилые массивы, через которые протекают реки Казанка, Нокса, Киндерка, Сухая река и Вертлевка. Об этом предупредили в пресс-службе городской мэрии.

На 16 марта высота снежного покрова в Казани местами еще достигает 50 см, что на 24% меньше среднегодовых значений и на 10% меньше, чем в прошлом году. Глубина промерзания грунта при среднегодовом значении 57 см в жилых массивах составляет от 35 до 70 см: в Константиновке – 50-70 см, в Царицыно – 40-65 см, в Мирном – 25-68 см, в Кировском районе – 55-65 см. Вследствие этого, талые воды скапливаются на ледяной подстилке, и в случае устойчивого потепления возможны паводковые явления.

В городском руководстве также отметили, что в Казани проводятся меры по предотвращению опасных последствий паводка. Коммунальщики вывозят с улиц снег и расчищают территорию у мостов через малые реки, вывезен снег с территории вокруг 35 пешеходных подземных переходов и очищены от грязи и мусора их водоприемные лотки.