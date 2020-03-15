Минниханов заявил, что ограничение массовых мероприятий в интересах граждан

Президент Татарстана Рустам Минниханов ситуацию взял под строгий контроль, поставив задачу на соблюдение всех требований особого санитарно-эпидемиологического режима. Об этом руководитель республики сообщил на субботнем совещании в Доме Правительства РТ.

«Хорошо то, что никакой угрозы в республике пока нет, но защитные меры следует принять незамедлительно. Делается все, чтобы этой угрозы не было. Население должно четко понимать: если внешний периметр на выездах и въездах не будет контролироваться, то республика может оказаться в сложной ситуации», — сказал Минниханов.

Президент напомнил, что в республике введены ограничения на проведение массовых спортивных и культурных мероприятий, и призвал четко исполнять эти требования и без малейших поблажек, — подчеркнул Минниханов.

Итак, по поручению Президента РТ Республиканский штаб по борьбе с распространением коронавируса с 13 марта ввел в республике особый санитарно-эпидемиологический режим до 15 апреля. Рекомендовано и целесообразно перенести до более благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации все международные спортивные мероприятия, спортивные матчи - без участия зрителей, культурные мероприятия - на более поздние сроки. Гастрольные концерты при условии, что организаторы будут строго соблюдать весь перечень требований для обеспечения безопасности людей и лично будут нести полную ответственность за здоровье зрителей.

Сотрудники штаба по борьбе с распространением коронавируса рекомендуют жителям Татарстана воздержаться от выездов за пределы страны. В связи с предстоящими школьными весенними каникулами во благо здоровью детей рекомендуется отказаться от зарубежных выездов. Всех вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи инфекции, просят сообщить сотрудникам Роспотребнадзора информацию о месте, датах пребывания и возвращения, а также контактную информацию.

Для этого в республике создана круглосуточная горячая линия: +7(843)296-02-24.

А в случае появления симптомов недомогания в обязательном порядке обращаться за консультацией к врачу.