18-летний житель Казани вечером 12 марта насмерть сбил девушку.

По данным ГИБДД Татарстана, в 22 часа молодой человек на автомобиле "Мазда 3", следуя по улице Ижевская, напротив дома №3/3 по Дементьева по предварительным данным превысил скорость и сбил 26-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости подземного пешеходного перехода.

После наезда на пешехода иномарка врезалась в дорожное металлическое ограждение, снесла знак "Уступите дорогу" и столкнулась с фонарным столбом. Девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия, о состоянии водителя машины не сообщается.