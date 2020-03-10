Казанцы смогут сдать вторсырье на переработку

Экологическая акция состоится в одном из торговых центров города. Сбор вторсырья и одежды пройдет 15 марта, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В мобильном пункте будут принимать макулатуру, пластиковые бутылки, канистры, контейнеры, изделия из пластика и металла.

Также казанцы смогут сдать чистую одежду, обувь, сумки, зубные щетки и многое другое. Акция пройдет по адресу проспект Фатыха Амирхана, 3 с 10:00 до 11:00.

Напомним, что в феврале за месяц школьники Казани сдали в фандоматы более 82 тысяч пластиковых бутылок и 11 тысяч алюминиевых банок. В руководстве Казани отметили, что этого объема пластика достаточно, чтобы произвести более 10 тысяч футболок или 5,5 тысяч пар кроссовок, объема алюминия – для изготовления 60 стульев или 15 велосипедов.