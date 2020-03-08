Коронавирус: Казанских пациентов с лайнера Dimond Princess выписали

Сегодня восемь Россиян, которые находились в казанской инфекционной больнице на карантине с коронавирусом, отправились домой. Их официально выписали, и никакую угрозу для общества они не представляют.

С таким заявлением сегодня выступил в Казани министр здравоохранения России Михаил Мурашко.