Коронавирус: Казанских пациентов с лайнера Dimond Princess выписали

Сегодня восемь Россиян, которые находились в казанской инфекционной больнице на карантине с коронавирусом, отправились домой. Их официально выписали, и никакую угрозу для общества они не представляют.
С таким заявлением сегодня выступил в Казани министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«23 февраля вы начали работать, а сегодня выписываете пациентов в удовлетворительном состоянии. Выписавшиеся чувствуют себя хорошо»
Регулярно у всех пациентов брали все необходимые анализы, также был ряд необходимых процедур.
Сам же коронавирус Covid-19 почти не имеет различий с обычными сезонными заболеваниями типа грипп. А количество летальных исходов с коронавирусом значительно ниже, если сравнивать с популярными ранее эпидемией птичьего гриппа, лихорадки Эбола, и атипичной пневмонией.
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