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Фото pixabay.com

Здания Казани 20 дней будут разрисовывать уличные художники

Cегодня, 07:22 77 3 Автор: prokazan.ru

Татарстан стал одной из площадок фестиваля граффити "Культурный код". Голосование завершилось накануне, сообщают в пресс - службе Общероссийского народного фронта. 

Вместе с РТ фестиваль примут еще три региона: Челябинская область (она на 0,4% обогнала Татарстан в голосовании), а также Нижегородская область и Ставропольский край. Выбирали регион сами жители, голосование было настолько активным, что его результаты по обращению организаторов пришлось проверять администрации "ВКонтакте". 

"Такая конкурентная борьба, которую мы наблюдали все эти дни голосования, подчеркивает не просто интерес к фестивалю граффити, а к тому, что созрел запрос от жителей в регионах. Люди хотят не просто красиво украсить свои города, но и стать полноценными участниками этого события и самого процесса. Рада поздравить победителей. Но этого всего лишь начало", – подчеркнула заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике, идеолог и соавтор проекта Ирина Плещева.

Предполагается, что в течение 20 дней в каждом из регионов известные и начинающие художники будут расписывать фасады зданий и создавать музеи под открытым небом, а также встречаться с гостями мероприятий и проводить мастер-классы, сообщают организаторы. Фестивали пройдут с 15 апреля по 30 октября.

комментарии

Димас люблю пивас
1
05 марта 2020
07:48
Я после пары полторашек весьма неплохо однотонные желтые рисунки на стенах делаю :-D
Горожанин
1
05 марта 2020
07:58
.....
Горожанин
0
05 марта 2020
08:18
Да хоть кремль размалюйте - колхоз останется колхозом .

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