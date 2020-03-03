Казанцы обсуждают, сколько надо цветов для счастья женщины

На улице Гвардейская казанцы заметили человека, рекламирующего цветы. Суть его продвижения проста - на картонной бумаге написана одна фраза: "Три тюльпана - не букет". Вследствие чего в социальных сетях начались споры касательно размера букетов: сколько цветов надо, чтобы девушка осталась довольна.

Комментаторы разделились на несколько лагерей. Одни считают, что "хоть одна, и то приятно", другие, что это "уныло", словно подарено "на отвяжись".

"Если нет возможности подарить красивый букет, то лучше не позориться тремя полудохлыми тюльпанами", - пишет одна из жительниц Казани.

Многим женщинам цветы оказались не нужны вообще, потому и на необычную рекламу они отреагировали спокойно: "Я не любитель цветов. Все равно засохнут, потом выкидывать".

По итогам исследования сервиса "Авито" сильнее всего в этот праздник девушки хотят получить в подарок ювелирное украшение (41%), а также косметику и парфюмерию (40%). Почти треть (31%) россиянок будет рада подарочным сертификатам, а 23% нужны туристические путевки.