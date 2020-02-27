Сельские мамы из Татарстана получат по 100 тысяч рублей

В Татарстане расширены льготы для молодых многодетных мам из сельской местности. Постановление опубликовано на портале правовой информации республики.

Как указано в документе, теперь сельским мамам будут выплачивать по 100 тысяч рублей за рождение третьего и каждого последующего малыша. Ранее действовали ограничения: за рождение первенца сельские женщины до 25 лет получали 50 тысяч рублей, при рождении третьего ребенка до 29 лет - 100 тысяч.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин распорядился увеличить материнский капитал в России.