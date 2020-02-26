В одном из сел Татарстана полицейский нашел останки младенца

В Тетюшском районе РТ нашли останки младенца. По данным Следкома республики, их обнаружили 22 февраля в селе Малое Шемякино.

Останки детского тела нашел сотрудник полиции, проживавший неподалеку. Правоохранителям удалось установить предполагаемую мать ребенка. 25-летняя местная жительница рассказала, что в декабре 2019 года родила мертвого 7-месячного мальчика, после чего захоронила его на территории села. Со слов женщины, будучи беременной, на учет в медицинское учреждение она не вставала.

Обстоятельства смерти ребенка будет изучены следственным путем. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Назначены судебно-медицинская, генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.