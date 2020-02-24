Исполком Казани обязали вернуть лифты в надземные переходы на двух улицах

Верховный суд РТ обязал исполком Казани вернуть лифты в надземные переходы на улицах Карбышева и Комарова. В суд с иском обратился местный житель, передает "Татарстан-24".

Юрий Никишин - отец ребенка с ограниченными возможностями, после череды судебных заседаний ему удалось доказать необходимость лифтов для маломобильной группы населения на двух переходах. По проекту эти лифты были, однако из-за проделок вандалов их демонтировали. Теперь власти города обязаны будут вновь установить подъемные механизмы.

Напомним, что указанные лифты демонтировали в 2016 году, тогда их восстановление назвали "экономически невыгодным".