Казанцы получили срок за грабеж в баре. Их добычей стали очки, электронная сигарета и деньги

Двое казанцев отправятся в тюрьму за грабеж и избиение человека.

По данным прокуратуры, вечером 13 апреля 2019 года в круглосуточном баре на улице Халитова пьяные подсудимые напали на одного из посетителей. Они избили мужчину, отобрали у него деньги, солнцезащитные очки и электронную сигарету. В результате потерпевшему причинён материальный ущерб на общую сумму 4 700 рублей. Свою вину подсудимые признали частично, однако полностью возместили ущерб.

Суд приговорил 21-летнего нападавшего к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, его подельника – к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Приговор в законную силу не вступил.