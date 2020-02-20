В городах Татарстана построят канатные дороги

В Казани, Набережных Челнах и шести районах РТ планируют построить канатные дороги. Как следует из постановления Кабмина РТ, это Спасский, Тетюшский, Верхнеуслонский, Зеленодольский, Альметьевский и Нижнекамский районы.

Организация автоматизированных транспортно-туристических канатных дорог вошла в перечень проектов Инвестиционного меморандума Татарстана на 2020 – 2022 годы. Канатные дороги построят с применением технологий австрийско-итальянской группы компаний LEITNER.

Всего в перечне более сотни инвестпроектов, основным направлением остается сельское хозяйство. К реализации в текущем году утверждено строительство высокотехнологичных комплексов животноводства и молочного производства, выращивания шампиньонов, рыбоводного комплекса.