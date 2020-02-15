Татарстан не готов к реализации закона об ответственном обращении с бездомными животными

На днях в Казани обсудили положения нового закона об ответственном обращении с животными.

С 1 января 2020 года вступили в силу основные положения закона 498-ФЗ, определяющие принципы по обращению с бездомными животными. 27 декабря 2019 был издан закон о регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными в РТ.

До появления закона в РФ обращение с бездомными животными нормативно отрегулировано не было, отметил начальник правового отдела главного управления ветеринарии кабинета министров РТ Артур Исмагилов.

Этот закон ввел принцип гуманности. Теперь бродячих животных запрещается умерщвлять, их можно только отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и затем возвращать на улицу с неснимаемой меткой. Животных, содержащихся в приютах, также запрещено умерщвлять, если для этого нет серьезной причины — неизлечимые заболевания, травмы, не совместимые с жизнью.

В начале февраля кабмин РТ установил норматив числа бездомных животных в Казани. На 1 тысячу человек, постоянно проживающих на территории Казани, должно приходиться не более 2,8 головы.

При этом, по словам начальника правового отдела главного управления ветеринарии кабинета министров РТ, закон не предусматривает ведение статистики по количеству домашних и безнадзорных животных. Норма бездомных животных рассчитывается по специальной формуле, базирующейся на количестве людей, проживающих в конкретном населенном пункте.

Артур Исмагилов подчеркнул, что данная формула является основанием для выделения субвенций для каждого муниципального образования.

Для реализации отлова, на лечебно-профилактические мероприятия, на содержание животных в приютах и на другие цели, связанные с бродячими животными, в 2020 году выделили около 56 миллионов 500 тысяч рублей, завил спикер. Новая методика по отношению к животным потребовала увеличить размер субвенций в два раза, по сравнению с предыдущим годом. Получить субвенции может любая организация, соответствующая критериям, пройдя конкурентные процедуры отбора.

Субвенции выделяются, в том числе, на содержание животных в приютах, однако на строительство приютов они не рассчитаны. Напомним, что на данный момент на территории Татарстана существуют только частные приюты.

Собаки в приюте. Источник: unsplash.com

"Все бездомные кошки и собаки подлежат определению в приют. Приюты могут быть государственными, муниципальными, частными. В настоящее время документ, который бы определил нормативы и требования, предъявляемые к приютам, находится на стадии окончательной проработки", - сказал Исмагилов.

После принятия документа все пункты временной передержки должны будут проверены на соответствие. Часть из них закроют.

Руководитель благотворительного фонда помощи бездомным животным "Кот и пес" Альберт Галеев заявил, что сейчас в Казани никто не готов заниматься отловом бездомных животных, кроме "Зооцентра" (бывший СОБЖ). Он отметил, любой зоозащитной организации в РТ удовлетворить все требования, предъявляемые к приютам, будет очень сложно.

Исмагилов в этом вопросе согласился со спикером, признавшись, что Татарстан не готов в полной мере к реализации данного федерального закона.

"В Ленинградской области был подготовлен законопроект, который вносил изменения в 27 статью 498 федерального закона, которая определила порядок вступления в силу данного закона. Законодательным собранием Ленинградской области было предложено продлить срок вступления в силу данного закона на три года, в частности, говорилось о пункте, касающемся приютов. Мы данный законопроект поддержали", - объяснил начальник правового отдела главного управления ветеринарии кабинета министров РТ.

Татарстан надеется на принятие ленинградского законопроекта о продлении срока вступления в силу федерального закона о животных. Эти несколько лет позволят адаптироваться к новым требованиям.