Назначен новый глава Следкома РТ. Он приехал в Татарстан из Башкирии

Президент РФ Владимир Путин назначил нового главу Следственного комитета Татарстана. Соответсвующее постановление размещено на Портале правовой информации.

Новым главой ведомства стал полковник юстиции Валерий Липский. Он приехал в РТ из Башкирии, где с января 2019 года занимал аналогичный пост. Ранее Липский работал в Москве, а начинал карьеру в Мурманске. Участвовал в расследовании дел о гибели подлодки "Курск", покушении на Анатолия Чубайса и ряде других заметных процессов.

Напомним, что предыдущий руководитель СК РТ подал в отставку почти год назад, его обязанности временно исполнял первый заместитель руководителя Марат Зарипов.