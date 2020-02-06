Семья из Казани оказалась на лайнере, заблокированном у берегов Японии из-за коронавируса

Семья Олега Щербакова из Казани оказалась на круизном судне Diamond Princess, с понедельника стоящем на рейде из-за карантина по коронавирусу близ японской префектуры Канагава. Вместе с главой семейства на борту его супруга и двое детей, сообщает «Бизнес Online».

Корабль вышел из порта Йокогамы 20 января, обратно вернулся 3 февраля. Источником вируса считают 80-летнего пассажира из Китая – он сошел на берег в Гонконге 25 января, мужчину госпитализировали. Власти Японии решили задержать судно на рейде и обследовать всех пассажиров и членов экипажа.

Минздрав Японии сообщил, что число заразившихся коронавирусом на судне достигло 20 человек. Всего на борту около 3,7 тысяч человек из более чем 50 стран. Россиян на борту 24, сообщается, что ни у одного из них вирус не обнаружен. Карантин может продлиться до 20 февраля.