Минздрав РТ: зараженных короновирусом на борту самолета из Китая не было

В Минздраве РТ обнародовали результаты анализов на коронавирус пассажиров самолета из Китая. 31 января все граждане, находившиеся на рейсе Санья-Казань были осмотрены татарастанскими врачами, у пассажиров и членов экипажа взяли анализы.

Сегодня, 5 февраля, в Министерстве здравоохранения сообщили, что инфицированных коронавирусом на борту самолета не было. Однако, как подчеркнули в ведомстве, до 14 февраля за гражданами будут наблюдать.

По данным ВОЗ, на 5 февраля коронавирусом заражено 20 630 человек в более чем 20 странах, погибло 492 человека.