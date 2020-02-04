В Татарстане мужчина жестоко расправился с гостем за оскорбление

В Агрызском районе Татарстана задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего 49-летнего гостя. Сообщение о том, что в квартире по улице Гоголя в Агрызе произошло убийство, поступило патрулирующему наряду Росгвардии в девять часов утра 1 февраля. Подозреваемого в смертельном нападении задержали на месте.

Выяснилось, что накануне вечером мужчины выпивали, в какой-то момент между ними произошла ссора и гость матом оскорбил хозяина квартиры. Последний схватился за кухонный нож и зарезал собутыльника. Множественные раны оказались смертельными.

В пресс-службе управления Росгвардии в регионе сообщили, что задержанный уже сознался в убийстве. Сейчас на него возбуждено уголовное дело.