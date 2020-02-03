На Татарстан надвигается серьезное похолодание

Синоптики РТ рассказали, когда в республику придет морозная погода.

По данным Гидрометцентра, во вторник температура воздуха еще будет достигать положительных значений - ожидается до +2° днем, со среды она начнет опускаться. Ночью 5 февраля температуры воздуха составят -4..-9°, днем будет не выше -1..-6°. В четверг атмосферное давление будет расти, столбики термометров покажут до -13° ночью (при прояснении - до -18°), днем температура воздуха -1...-6°.

В пятницу погода существенно не изменится, а вот в выходные ночью температура составит -15..-20°, 9 февраля при прояснении до -25°, днем ожидается не выше -13..-18°.