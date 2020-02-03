В Казани возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины от перитонита

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью 43-летней женщины в одной из казанских больниц. Об этом сообщил Булат Мухамеджанов, сотрудничающий с "Зоной права".

Неустановленные врачи больницы № 12 подозреваются в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

По данным следствия, 20 сентября 2019 года женщину доставили в медучреждение с диагнозом «"острый аппендицит, местный перитонит". В тот же день ей провели операцию, однако спустя почти месяц, 18 октября, женщина умерла от перитонита прямо в реанимации.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, сообщает источник.