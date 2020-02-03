Казанец пожаловался в Госалкогольинспекцию на просроченное пиво

Житель Казани обратился в Госалкогольинспекцию с жалобой на продажу просроченного пива.

Как сообщили в ведомстве, в рамках рассмотрения обращения сотрудники контрольно-инспекционного отдела посетили указанный заявке торговый объект, расположенный в Кировском районе города.

В ходе проведения контрольного мероприятия сотрудниками было обнаружено пиво с истекшим сроком годности, в индивидуальной потребительской таре в количестве 4,05 литров.

В настоящее время по данному правонарушению проводится административное расследование, после чего материалы будут переданы в уполномоченные органы для принятия соответствующей меры пресечения.