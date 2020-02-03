В казанском дворе автомобилист сбил подростка и сбежал

В Казани разыскивают водителя, который сбил подростка и скрылся с места происшествия.

Как сообщают в ГИБДД РТ, авария произошла 1 февраля в 7.40 во дворе дома №4 по ул.Галии Кайбицкой. В результате ДТП 15-летний мальчик получил ушиб мягких тканей левой стопы.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествия откликнуться по телефонам: +7(843)533-38-19, +7(843)533-38-48.

Напомним, что на прошлой неделе в Казани неизвестный водитель также был объявлен в розыск: он сбил школьницу на пешеходном переходе.