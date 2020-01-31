В Казани педофил заплатит полмиллиона штрафа и сядет на 18 лет

Суд вынес приговор 38-летнему Ивану Никифорову, который осенью 2019 года изнасиловал 8-летнюю девочку.

Как сообщает Следком РТ, статья, по которой обвинил гражданина, звучит следующим образом: "насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего".

Напомним, что 17 сентября виновный, будучи пьяным, пристал на улице в Дербышках к группе школьниц. Он предложил им пойти посмотреть щенят, однако девочки отказались и ушли. Никифоров догнал и затащил одну из них в лесопосадку, зажал ей рот, и, угрожая расправой, совершил насильственные действия сексуального характера. После этого он проводил пострадавшую домой и пошел дальше пить спиртное.

Приговором суда Никифорову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии особого режима, также он заплатит потерпевшей 500 тысяч рублей, кроме того, мужчине придется лечиться от сексуального расстройства. Отметим, что в 2005 году злоумышленник за аналогичное преступление был осужден на 10 лет.