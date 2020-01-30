По требованию ФАС в Татарстане уволили чиновника Исполкома

В Лаишевском районе РТ по требованию Федеральной антимонопольной службы уволили чиновника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Гражданин неоднократно попадал в поле зрения антимонопольной службы и привлекался к ответственности за то, что не предоставлял запрошенные данные и не исполнял предупреждения ФАС, а также заключал антиконкурентные соглашения. Только за 2019 год на него было наложено штрафов на общую сумму 130 тыс. рублей.

Штрафы чиновник платил редко и не полностью, при этом продолжал нарушать закон. В итоге ФАС приняла решение требовать его отстранения от занимаемой должности и запретить работать на любой государственной и муниципальной службе.

Чиновник был уволен, в соответствии с решением суда в течение полугода он не вправе претендовать на замещение должности федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, а также муниципальной службы.

Кроме того, в настоящее время в суд направлены материалы по факту неуплаты должностным лицом штрафов Татарстанского УФАС для рассмотрения вопроса применения к нему мер административного наказания в форме ареста на срок до 15 суток.