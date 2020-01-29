Честь мундира: девушка из Татарстана станцевала стриптиз в форме ДПС, а потом извинилась

В социальных сетях появился ролик, на котором девушка в импровизированной форме ДПС танцует стриптиз. Перед танцем она поздравляет человека по имени Диас с днем рождения от некого Руслана.

"Дорогой Диас, я поздравляю тебя с днем рождения. Твой друг Руслан в лице ГИБДД города Казани желает тебе зеленого света во всех твоих начинаниях" - сказала героиня ролика.

После девушка также на видео извинилась перед сотрудниками ГИБДД.

"Уважаемые сотрудники ГИБДД Республики Татарстан, а также остальные сотрудники, которых я обидела в ролике, где танцевала и поздравляла в образе ГИБДД. Этот костюм был куплен в секс-шопе. Имена, которые присутствуют на данном видео, не относятся к сотрудникам ГИБДД. Да, мы живем в Татарстане, имена Марат, Руслан, Алмаз и так далее, они встречаются. Это было просто совпадение".

Танцовщица рассказала, что выбранный образ сотрудника ДПС означал, что имениннику желали здоровья, счастья и радости в жизни, объединив это в понятии "зеленый свет".