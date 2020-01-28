С 27 января из казанского аэропорта отменены рейсы в Китай. Решение принято туроператором Tez Tour в соответствии с распоряжением Ростуризма от 24.01.2020.

"В целях обеспечения безопасности, туроператор приостанавливает отправку туристов в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране" - сообщается на сайте Tez Tour.

Вывоз туристов будет осуществляться в плановом режиме согласно расписанию рейсов авиакомпании I Fly из КНР в Россию и запланированным датам туров. В Казань последний рейс из Китая состоится 4 февраля. Туроператор TEZ TOUR готов оказать все необходимое содействие в связи со сложившейся ситуацией.

Напомним, ранее депутат Госдумы от Татарстана Борис Менеделевич заявил, что действенного лекарства от коронавируса пока нет.