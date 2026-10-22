3 ноября в Казани состоится премьера документального фильма о локальных предпринимателях. Проект реализован направлением «Флаувау Селлер» маркетплейса цветов и подарков «Флаувау», которое помогает локальным продавцам находить клиентов и развивать свой бизнес по любви.

Место проведения: Казань, Технопарк «ИТ-парк им. Башира Рамеева», ул. Спартаковская, 2 Даты и время: 3 ноября, 17:00–20:30

Накануне Дня народного единства в Казани состоится премьера документального фильма «Дело в месте». Кинопроект расскажет о четырех локальных брендах из разных городов России: Казани, Нижнего Новгорода, Оренбурга и Сыктывкара. Столицу Республики Татарстан в фильме представит проект современной татарской моды Your Yool. Его основательница Татьяна Черногузова черпает вдохновение в традиционной архитектуре региона и переносит ее в авторские украшения. За шесть лет у бренда появились своя мастерская, шоурум в Казани и команда дизайнеров, а новые коллекции выходят дважды в год.

«Локальные бренды зачастую помогают сохранить местную культуру — узоры, сюжеты и мастерство, передающиеся из поколения в поколение. Для Флаувау важно поддерживать предпринимателей, которые оберегают традиции, соединяя их с современностью, и превращают это в дело своей жизни», — рассказала Полина Воронина, директор направления B2B-маркетинга Флаувау.

Перед премьерным показом гостей мероприятия ожидают выступления предпринимателей, развивающих локальные бренды Казани. Своим опытом поделятся представители группы брендов Tatar Home, Музея чак-чака и кафе-чайной «Чайная история», а также сети кофеен Filter Studios. Они расскажут о собственных принципах работы на локальном рынке, о серийном предпринимательстве и вызовах, с которыми столкнулись в 2026 году.

После киносеанса участников мероприятия ожидает сессия «Вопрос — ответ» о локальном предпринимательстве с создателями фильма из Флаувау Селлер и представительницей бренда Your Yool.