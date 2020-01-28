Выздоровевших - единицы: депутат от Татарстана заявил об отсутствии лекарства от коронавируса

Депутат Госдумы от Татарстана и врач Борис Менделевич заявил об отсутствии лекарства, которое может вылечить от коронавируса.

"Сложность здесь в следующем: да, мы знаем механизмы действия нового коронавируса, есть препараты, которые на этот механизм влияют. Однако эффективность конкретных препаратов может быть доказана только клиническими испытаниями, когда группе пациентов назначают конкретное лекарство и оно дает излечение" - приводит слова Меделевича "ДумаТВ".

Также он отметил, что препараты, которыми можно лечить, есть, но публикаций об эффективности препарата он не встречал. Случаи выздоровления единичны, и поэтому рано говорить о том, что есть лекарство, способное вылечить от нового коронавируса уже сейчас.

Напомним, ранее мы корреспондент ProKazan.ru узнал из первых рук, что сейчас происходит в охваченном вирусом Китае.