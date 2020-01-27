Верховный суд РТ закрыл частный детсад в Казани из-за многочисленных нарушений

Жители дома № 31 Б по проспекту Ямашева пожаловались в прокуратуру на незаконную работу частного детского сада "АртКидс". Как сообщают в ведомстве, было установлено: детсад находится на первом этаже дома в двух квартирах, расположенных в соседних подъездах. Для удобства собственник самовольно снес между ними стену.

Кроме того, в деятельности организации выявлены нарушения требований пожарной безопасности и санитарных норм. Так, кухня не оборудована рабочими столами для разделки пищевых продуктов и приготовления блюд, а также холодильным оборудованием для раздельного хранения сырой и готовой продукции, отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов, приобретенных в сторонних организациях, также в садике не был составлен график смены постельного белья. Вход в детский сад не изолирован от жилой части дома, отсутствуют эвакуационные выходы. К работе допускается персонал с истекшим сроком прохождения медицинского осмотра. Выявленные нарушения носят существенный характер и создают угрозу безопасности жизни и здоровья неограниченного круга лиц

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о запрете деятельности детсада до устранения всех нарушений законодательства. Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объёме. Владелец пытался обжаловать решение, однако апелляция была отклонена.