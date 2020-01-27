Экс-глава ФСКН Татарстана отправлен под домашний арест

Бывший глава ФСКН Татарстана Фаяз Шабаев отправлен под домашний арест. По данным Сыктывкарского городского суда, меру пресечения с заключения под стражу изменили по ходатайству органов предварительного следствия.

Напомним, что Фаяза Шабаева обвиняют в посредничестве во взяточничестве. По данным издания "Ъ", он передавал особо крупную взятку главе МВД по Республике Коми. Уголовное дело в отношении последнего в середине января возбудил Следком республики.

Фаяз Шабаев родился в 1966 году в городе Агрыз ТАССР в семье офицера МВД, службу начал оперуполномоченным межрайонного отдела милиции по линии уголовного розыска по борьбе с наркоманией УВД Казани. Участвовал в боевых действия на Северном Кавказе и Чечне, с 2010 года назначен на должность начальника Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан, в ведомстве работал до 2015 года.