Анализы подтвердили ОРВИ у казанцев, госпитализированных после путешествия в Китай

Результаты анализов подтвердили: у прилетевших из Китая казанских туристов ОВРИ. Об этом сообщает "Татар-информ" со ссылкой на Роспотребнадзор РТ.

"У двух госпитализированных в больницу обнаружен вирус парагриппа 1-го типа, у отказавшегося от госпитализации — респираторно-сентенциальный вирус. Все выделенные вирусы являются обычными известными вирусами, вызывающими острые респираторные вирусные инфекции" - приводит издание слова пресс-секретаря ведомства.

Напомним, что накануне стало известно о госпитализации семьи, прилетевшей из Китая. Двух человек доставили в больницу, третьего осмотрели врачи. Также отмечалось, что в городе Санья, откуда прибыли туристы, случаев коронавируса не зафиксировано.