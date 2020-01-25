В Казани госпитализировали семью, приехавшую из Китая

В Казани у троих членов одной семьи, приехавшей из Китая, обнаружили ОРВИ, двоих госпитализировали, третьего осмотрели, пишет «Бизнес Online» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что семью госпитализировали не с рейса в аэропорту, а из дома. Пневмонии у них нет, у всех отобрали анализы, результаты будут известны в понедельник. В ведомстве также уточнили, что в городе Санья, откуда прилетела семья, нет зарегистрированных случаев коронавирусной пневмонии.

«Понимая, как усилены меры безопасности в связи с происходящим в Китае, было решено проверить состояние их здоровья», - отметили в Роспотребнадзоре.

На 24 января в мире зарегистрировано 633 подтверждённых случая заболевания, из них 625 – в25 регионах КНР. Летальных случаев 27. Ранее стало известно, что в аэропортах Татарстана из-за распространения нового вируса усилили контроль.