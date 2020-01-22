Уроженец Казани Марат Хуснуллин назначен вице-премьером правительства России

Владимир Путин накануне, 21 января, утвердил новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным. Первым вице-премьером назначен потомственный экономист Андрей Белоусов. Одним из вице-премьеров стал 53-летний уроженец Казани Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин начинал карьеру лаборантом в Казанском финансово-экономическом институте. После занялся строительством, а с 2001 по 2010 годы возглавлял министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. После он отвечал за подготовку к проведению Универсиады в 2013 году.

В 2010 году Хуснуллин вошел в команду Собянина, заняв пост вице-мэра, курирующего строительство. По данным «Новой газеты», вместе с ним в Москву переехали 46 его коллег из Татарстана.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже поздравил Хуснуллина с назначением.

«Марат Хуснуллин сегодня назначен заместителем председателя правительства РФ. Считаю это оценкой работы строительного комплекса Москвы. И, конечно, высокой оценкой работы самого Марата Шакирзяновича. Желаю ему успеха на новом, очень важном поприще», - написал Собянин в своем аккаунте в Twitter.