Названа возможная дата голосования по поправкам в Конституцию РФ

Кремль наметил возможные даты голосования по поправкам в Конституцию России. Об это со ссылкой на собственные источники пишет РБК.

По данным издания, наиболее вероятная дата - 12 апреля, также есть возможность проведения голосования 26 апреля. 19 апреля станет неудобным из-за Пасхи, отмечают источники РБК. Всероссийское голосование состоится после того, как поправки в Основной закон примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу. Высказаться "за" должны не менее, чем две трети заксобраний регионов страны.