В Татарстане ликвидируют аварийно-опасно участки дорог, на которых произошли смертельные аварии

Кабмин РТ опубликовал постановление, в котором предложил "Волго-Вятскуправтодору" совместно с Министерством транспорта и МВД республики разработать меры по устранению участков дорог, на которых произошли единичные смертельные ДТП. Документ подписан премьер-министром РТ Алексеем Песошиным и размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, до 1 марта соответствующие меры должны быть разработаны, а до 1 июля 2020 года аварийно-опасные участки необходимо устранить. Также в документы перечислены меры, которые нужно принять на данных участках. Это обновление дорожной разметки и установка освещения, дорожных знаков и ограждений, а также иные меры.